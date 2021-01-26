الجزائر تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106097 إصابةً وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2871 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 72336 حالةً.