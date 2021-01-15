الجزائر تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالةً.