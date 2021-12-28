إصابات كورونا اليومية تتجاوز عتبة الألف لأول مرة منذ أسابيع في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الألف منذ أسابيع ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 957594 حالة. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 14837 كما تماثل 359 مريضا للشفاء، ليصل عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 938479.