لبنان تسجل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 6154 إصابة جديدة و 44 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 243286، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1825 حالةً.