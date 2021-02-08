الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة مؤكدة و 2820 حالة وفاة بكورونا
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الولايات المتحدة تسجل 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة بكورونا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة بكورونا

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصائياتها اليوم إلى أن العدد الإجمالي بالفيروس في البلاد 26,761,047 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 460,582 وفاةً.

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الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة مؤكدة و 2820 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 107489 إصابة مؤكدة و 2820 حالة وفاة بكورونا



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