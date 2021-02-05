شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية تتقدم بطلب ترخيص للقاحها المضادّ لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، والذي يتميز عن غيره من اللقاحات الأخرى بكونه جرعة واحدة فقط