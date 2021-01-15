الأردن تسجل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312851 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903 حالات إضافية، فيما سُجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.