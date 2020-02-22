مديرية صحة بيت لحم قامت بتفقد عدد من المطاعم والفنادق في المحافظة للتأكد من عدم وجود أعراض على المخالطين للسياح الكوريين الذين تواجدو في محافظة بيت لحم بين الثامن والخامس عشر من هذا الشهر .وتدعو كل الذين يتعاملون مع السياح القادمين من شرق اسيا توخي الحيطة والحذر.