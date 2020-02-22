الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى
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الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى

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العرب اليوم - الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى

الحكومة اللبنانية
بيروت ـ العرب اليوم

الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى

 

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الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى الحكومة اللبنانية تعلن توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى



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