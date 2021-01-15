العراق يسجل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 606991 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12932 حالة, فيما تم تسجيل 1530 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 565889 حالة.