الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و 2,760 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و 2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.