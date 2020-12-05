الولايات المتحدة ترحب بالاجتماع الأول للجنة القيادية للمجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بتشكيل لجنة القيادة واجتماعها الأول للمجلس الأفغاني الأعلى للمصالحة التي يرأسها الدكتور عبدالله عبدالل جاء ذلك في بيان صحفي، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, أكد فيه أنه يجب على جميع أطراف النزاع أن تتحد وترسم طريقًا إلى السلام وأوضح البيان، أن المجلس الأعلى ولجنته القيادية بصفته هيئة موثوقة معنية بالسلام، سيقدم المشورة والتوجيه إلى فريق مفاوضات جمهورية أفغانستان الإسلامية مع طالبان بشأن شروط الاتفاق بشأن خريطة الطريق السياسية، وتقاسم السلطة، ووقف دائم لإطلاق النار لإنهاء حرب البلاد الطويلة.