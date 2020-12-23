إسبانيا تسجل 178 وفاة و12386 جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.