لبنان تسجل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 163225 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 116143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1333 حالةً بعد تسجيل 22 حالة وفاة.