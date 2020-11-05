وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا
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وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

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العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
لندن - العرب اليوم

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، عن دخوله حجرا صحيا ذاتيا، عقب مخالطته شخصا تبين أن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية.

يتبع...

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وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا



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