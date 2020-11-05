وزير الخارجية البريطاني يدخل حجرا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بكورونا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، عن دخوله حجرا صحيا ذاتيا، عقب مخالطته شخصا تبين أن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية.

يتبع...