أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه -غيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي "فايزر" و"جانسن" التابعة لـ"جونسون آند جونسون" لتأمين لقاحات ضد كورونا لـ16 مليون شخص.ووقعت الحكومة الكورية الجنوبية سابقا صفقات مع أربع شركات بما فيها "جانسن" و"فايزر" كجزء من برنامج سيوفر لقاحات فيروس كورونا لـ44 مليون شخص.