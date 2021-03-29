الجزائر تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 82 مريضاً للشفاء.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 116946 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81349، مع ارتفاع حالات الوفاة بإجمالي 3084 وفاةً.