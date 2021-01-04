لبنان تسجل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 192139 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.