المغرب تسجل 4559 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 311554 إصابةً وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 77 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5090، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 257992 .