إصابات كورونا تتراجع في المغرب خلال 24 ساعة

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال 24 ساعة انخفاضا من 5415 الثلاثاء وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 306 آلاف و995 إصابة. وتم تسجيل 81 وفاة مقابل 82 الثلاثاء ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس منذ ظهوره في المغرب في الثاني من مارس/ آذار الماضي إلى 5013 وفاة.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت الحكومة المغربية إن من المنتظر الموافقة على اللقاح الذي تطوره شركة "سينوفارم" الصينية لبدء طرحه الشهر المقبل. وتسعى السلطات أيضا للحصول على لقاحات من "أسترازينيكا" البريطانية السويدية وشركات أخرى للحصول على كمية كافية من اللقاحات لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إن من المنتظر أن تستغرق عملية التطعيم 3 أشهر على الأقل.