هولندا تسجل 65 وفاة و6671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 65 حالة وفاة و 6671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار المعهد الوطني للصحة العامة اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 11646 حالة وفاة و828079 إصابةً بالفيروس.