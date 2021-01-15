روسيا تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 حالة وفاة و 24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 64495 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3520531 إصابة.