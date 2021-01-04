الأردن تسجل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299831 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 278929 حالة بعد تسجيل 2444 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3919 حالة.