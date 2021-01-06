الأردن تسجل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 302856 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 282727 حالة شفاء بعد تسجيل 1707 حالات إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3955 حالة.