المغرب يسجل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 488937.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8723، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 475849.