المغرب يسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 488181 .

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8716، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 474938 .