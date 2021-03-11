المغرب تسجل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 487750.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8712، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 474257.