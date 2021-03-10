المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 487286.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت عشر حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8705، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 473738 .