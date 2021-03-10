المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية
الرباط - العرب اليوم

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 487286.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت عشر حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8705، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 473738 .

 

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المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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