بلجيكا تسجل 2637 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا 2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و44 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 672886 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 20294 وفاة.