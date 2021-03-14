الولايات المتحدة تسجل 52504 إصابات مؤكدة و 1073 حالة وفاة بفيروس كورونا
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الولايات المتحدة تسجل 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,229,162 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 531,766 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 52504 إصابات مؤكدة و 1073 حالة وفاة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل 52504 إصابات مؤكدة و 1073 حالة وفاة بفيروس كورونا



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