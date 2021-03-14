الولايات المتحدة تسجل 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,229,162 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 531,766 حالة وفاة.