المغرب تسجل 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 423214. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 56 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 7086، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 385895.