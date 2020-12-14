المغرب تسجل 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها منذ بدء الجائحة إلى 400826 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد 6659، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 359065.