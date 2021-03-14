الجزائر تسجل 122 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة، فيما تعافى 104 مرضى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.26، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.887 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3036 حالةً.