وجهت السلطات الجزائرية "إنذارا نهائيا" لقناة "فرانس24" الفرنسية قبل سحب ترخيصها، بسبب ما تعتبره "تحيزا صارخا" في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي. وهدد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الجزائري، القناة التلفزيونية الدولية فرانس24 بـ"سحب نهائي" للاعتماد بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطية حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس". وقال الوزير الجزائري في بيان إن "تحيز فرانس24 في تغطية مسيرات الجمعة واضح جدا، حيث يذهب إلى حد اللجوء إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة بقايا مناهضة للوطن مكونة من منظمات رجعية أو انفصالية".

ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة "رشاد" الإسلامية و"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل" الانفصالية، وكلتاهما محظورة في الجزائر. وأشار البيان إلى أن قناة الفرنسية الدولية "تسعى إلى تجديد "الاضطرابات المضادة للثورة" التي أثارتها المنظمات غير الحكومية التي تأسست في باريس وفي عواصم أوروبية أخرى. من جانبه، د مارك سايكالي، مدير قناة فرانس24 قائلا "نقوم بعملنا كصحفيين وفقا للقواعد المعمول بها"، مضيفا "ليس لدينا أي تحيز أو أجندة تهدف لإيذاء أي شخص".