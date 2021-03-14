الأردن يسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

سجل الأردن اليوم الأحد 61 وفاة و8053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 477053، والوفيات إلى 5346 حالة.وأشارت الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 451، فيما غادرت 323 حالة.وسجل عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 6068 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 396195.