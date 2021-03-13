الأردن يسجل 4144 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 469000 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 390127 حالة شفاء بعد تسجيل 4594 حالة إضافية، كما سجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5285 حالة.