الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113092 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2983.