141496 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 141496 إصابة والوفيات 1570 بنسبة 11ر1% والمتعافين 132459 لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 197 والمنومين في العناية المركزة 67.