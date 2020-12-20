المغرب تسجل 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية،ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 417125 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 48 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 6957، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 378154.