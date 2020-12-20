الأردن تسجل 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 274949 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 243106 حالات شفاء بعد تسجيل 3980 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3568 حالة.