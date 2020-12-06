الجزائر تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 88252 إصابة . وأوضحت الصحة الجزائرية أنه سُجِّل أيضاً 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2516, فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 57146 حالة.