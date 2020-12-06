أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 358 ألفا و713 حالة وذكرت الوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 317 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 348879 حالة، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5965 حالة وفاة.