10580 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجّلت ألمانيا 10580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و482522 إصابة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 264، ليصل إلى 71504.