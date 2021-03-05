الصين تسجّل 9 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، مبينةً أن إجمالي الإصابات وصل إلى 89952، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636.