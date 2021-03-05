الهند تسجل 16838 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 16838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11173761 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157548 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10839894 حالة.