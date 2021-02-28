الهند تسجل 16752 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة 16752 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 157051 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11096731.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 10775169 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.