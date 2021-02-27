الهند تسجل 16488 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة و16488 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156938 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11079979.