ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 142

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية ارتفع إلى 142، بعد أن كان 105 حالات أمس الأحد.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إن أغلب الحالات المؤكدة سجلت في مقاطعة ويستتشستر.

وكان كومو أعلن يوم السبت حالة الطوارئ في كافة أراضي ولاية نيويورك بسبب انتشار الفيروس فيها.