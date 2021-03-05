بلجيكا تسجّل 2643 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.