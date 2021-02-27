بلجيكا تسجل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا 28 حالة وفاة و2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 766654 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 22034.